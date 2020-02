Reggio Calabria: al Planetario Pythagoras la 1ª edizione del concorso “Il mio viaggio fra le stelle”

10 Febbraio 2020 11:53

Reggio Calabria: al Planetario Pythagoras la 1ª edizione del concorso destinato agli studenti: “Il mio viaggio fra le stelle. Scopro il Cielo e i miti dell’Astronomia: rappresento, scrivo, fotografo, canto”

Il Comune di Reggio Calabria, su indirizzo dell’assessore con delega alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, Irene Calabrò, e la Città Metropolitana di Reggio Calabria su indirizzo del consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio, sotto cui ricade la gestione del Planetario Pythagoras, indicono la prima edizione del concorso destinato agli studenti: “Il mio viaggio fra le stelle”. Scopro il Cielo e i miti dell’Astronomia: rappresento, scrivo, fotografo, canto. “L’obiettivo del concorso è quello di portare il sapere scientifico e tecnologico all’esterno delle mura scolastiche per farlo vivere nel contesto sociale in cui si applica, nella convinzione che una didattica non formale possa determinare prospettive di crescita e aggregazione multiculturale mediante il potenziamento delle competenze scientifiche tramite le proprie competenze trasversali” – dichiara Irene Calabrò. “Attraverso questa iniziativa congiunta – dichiara Filippo Quartuccio – si vuole stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi per il sapere scientifico. Per questo il planetario si propone ancora una volta quale centro di alta formazione scientifica e culturale che tuttavia sceglie di approcciarsi alle nuove generazioni in maniera non formale, proponendo ai giovani una visione che possa essere di impulso per una nuova descrizione della città”. “Il Cielo oggi è reso sempre più sconosciuto ed inaccessibile sia dai ritmi assillanti di vita che lasciano sempre meno spazio per l’osservazione che dall’inquinamento luminoso – dichiarano congiuntamente i delegati – il concorso vuole essere un invito ai ragazzi e non solo a riappropriarsi dell’altra metà del paesaggio: “Il Cielo”. Possono partecipare al Concorso, in forma individuale, le studentesse e gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che nell’anno scolastico 2019/20 risultano iscritte/i nelle scuole statali o paritarie, di tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I lavori corredati dalla domanda di partecipazione devono pervenire entro il 6 marzo 2020 seguendo le indicazioni del bando che può essere visionato ai seguenti indirizzi:

www.cittametropolitana.rc.it

www.planetariumpytagoras.com; www.reggiocal.it

