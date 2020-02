Reggio Calabria, monta la rabbia per il nuovo Piano Strutturale Comunale: “così Falcomatà nega anche ogni chance di sviluppo futuro alla città” [FOTO, VIDEO e INTERVISTE]

10 Febbraio 2020 21:27

Reggio Calabria, la rabbia e la delusione dell’opposizione e degli imprenditori per il nuovo Piano Strutturale Comunale approvato in Consiglio Comunale

Dopo l’approvazione in consiglio comunale, oggi pomeriggio presso il Centro Civico di Ravagnese s’è tenuto uno dei tre incontri programmati dal Comune per illustrare alla cittadinanza il nuovo Piano Strutturale Comunale, importantissimo documento che indica le linee guida per lo sviluppo futuro della città. Assente il Sindaco Falcomatà, che secondo gli annunci della vigilia avrebbe partecipato a tutti gli incontri, per l’Amministrazione Comunale si sono esposte l’assessore all’Urbanistica, architetto Mariangela Cama, e una dei progettisti, la professoressa architetto Francesca Moraci.

L’assessore Cama ha spiegato di “essere qui per spiegare il Piano Strutturale Comunale ai cittadini, l’amministrazione ha proposto questi incontri per farlo conoscere ai cittadini ed eventualmente proporre dei cambiamenti. Con questo piano metteremo a sicurezza la città. Il resto del discorso è tutto tecnico“. L’architetto Moraci ha aggiunto che “per sviluppare il Piano Strutturale Comunale serve un confronto con la città. E’ importante comunicare alla città il piano, i cittadini possono proporre dei cambiamenti“.

Molto duro, invece, l’architetto Pino Falduto, proprietario del Centro Commerciale Porto Bolaro e promotore dello straordinario progetto “Mediterranean Life”, che ai microfoni di StrettoWeb a margine dell’incontro ha detto che “purtroppo leggendo le carte è solo una sommatoria di vincoli che crea difficoltà allo sviluppo della città. Se non si individueranno le zone dove sviluppare le strutture ricettive non capisco come si possa parlare di sviluppo del turismo. Abbiamo il dovere di sognare una città diversa. Mi auguro che l’amministrazione comunale si ravveda. Questo Psc fa venire gli incubi“.

Infine il consigliere comunale Massimo Ripepi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha aggiunto alcune considerazioni politiche: “Questo Piano Strutturale Comunale viene approvato fuori tempo massimo, l’amministrazione sta facendo solo cose a fini elettorali. Per aiutare la città state tranquilli arriveranno – afferma ironicamente – Superman, Batman e Robin e l’Uomo Ragno. Il sindaco sta devastando Reggio Calabria. Il Psc è inadeguato e paralizza la città. Mediterranea Life che potrebbe portare migliaia di posti di lavoro, l’imprenditore che dovrebbe investire pare abbia rilevato una serie di vincoli che frena lo sviluppo della città“.

