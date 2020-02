19 Febbraio 2020 22:36

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua sul viale Aldo Moro traversa IX salendo sul lato sinistro del marciapiede

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria sul Viale Aldo Moro traversa IX salendo sul lato sinistro del marciapiede. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, la fuoriuscita di acqua è abbondante. Inoltre sulla suddetta via c’è una caditoia che non è stata mai pulita come si evince dalla foto in basso.

