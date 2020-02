Reggio Calabria, la paura Coronavirus non ferma la creatività di Cesare: per Carnevale è arrivato il gelato speciale con un nuovo gusto delizioso [FOTO, DETTAGLI e RICETTA]

25 Febbraio 2020 15:39

Reggio Calabria: la Gelateria Cesare non smette di stupire i suoi golosi clienti e nonostante il clima di allarmismo di queste ultime ore, ha inventato un gusto dedicato al Carnevale

La Gelateria Cesare di Reggio Calabria continua incessantemente a stupire i golosi clienti con gusti di gelato sempre particolari e a tema. L’ultima invenzione è stata “Il Chiacchierone“, gusto ideato appositamente per il Carnevale. Secondo gli storici l’origine delle chiacchiere risale all’epoca romana, in quel periodo venivano fatti dei dolcetti a base di uova e farina chiamati “frictilia“, che venivano fritti nel grasso del maiale e preparati dalle donne romane per festeggiare i Saturnali (festività che corrisponde al nostro Carnevale). Durante il Carnevale si era soliti fare grosse quantità in modo da farle durare per tutto il periodo della Quaresima. Questo dolce veniva servito alla folla che si recava in strada per festeggiare il Carnevale e poiché era semplice da preparare se ne potevano fare grande quantità in breve tempo e ad un basso costo.

La tradizione dei “frictilia” è sopravvissuta fino ai nostri giorni e oggi il grande Davide Destefano della Gelateria Cesare di Reggio Calabria, utilizzando vere e proprie chiacchiere, preparate dalla pasticceria “La Mimosa”, ha proposto ai clienti in limited edition, questa golosa preparazione in versione gelato per festeggiare la fine del Carnevale.

Dulcis in fundo ultimo giorno della PISTACHIO week che annovera nella vetrina del famoso Chioschetto verde, ben 6 tipi di Pistacchio diversi: “Pistacchio Verde di Bronte DOP, Sole dello Stretto, pesto di pistacchio, Pistacchio salato, amareggio e pistacchiotta, tutti pronti per essere degustati.

INGREDIENTI PER LE CHIACCHIERE:

500 gr. farina 00

2 tuorli

1 cucchiaio di zucchero semolato

1 pizzico di sale

100 gr. di margarina o burro o strutto

qb vino bianco

ISTRUZIONI

Mescolate bene tutti gli ingredienti, impastate per bene il composto così ottenuto e fate riposare per circa un’ora. Stendete la pasta fino ad ottenere una sfoglia sottile, ritagliate delle striscioline lunghe almeno 10 centimetri e larghe 3 centimetri, modellatele a piacere e friggetele velocemente in strutto o olio bollente rivoltandole un paio di volte.

