Reggio Calabria: presso la sede del Laboratorio politico Patto Civico si terrà l’incontro “I conti di Reggio. Il bilancio della città a confronto”

29 Febbraio 2020 16:18

Reggio Calabria: lunedì 2 marzo alle ore 18,00, presso la sede del Laboratorio politico Patto Civico si terrà l’incontro “I conti di Reggio. Il bilancio della città a confronto”

Lunedì 2 marzo alle ore 18,00, presso la sede del Laboratorio politico Patto Civico, in Via Giulia 29 a Reggio Calabria, si terrà l’incontro I conti di Reggio. Il bilancio della città a confronto. Si tratta di una prima riflessione che, partendo da un confronto tra il bilancio di Reggio Calabria e quello di altre realtà con l’Ing. Pino Ippolito, prende in esame l’attuale situazione economica della città con la dr.ssa Maria Laura Tortorella, candidato a sindaco del Lp – PC per le prossime elezioni cittadine. Il Laboratorio, di recente, ha comunicato alla città l’intenzione di partecipare direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Reggio Calabria, assumendosi la responsabilità di un impegno diretto nella gestione della “cosa pubblica”. Proprio in quell’occasione il Lp – PC ha anticipato la promozione di una serie di incontri finalizzati ad approfondire tematiche e problematiche di rilievo per la vita cittadina, al fine di individuare soluzioni condivise, presentando in dettaglio i vari punti del programma redatto in vista della competizione elettorale. L’incontro si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”, chiaro invito alla cittadinanza a ricostruire un legame forte attraverso storie, punti di vista, prospettive e proposte.

