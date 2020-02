Reggio Calabria, panico da Coronavirus. Negozi cinesi vuoti, l’appello dei titolari: “non abbiamo visitato la Cina, state tranquilli” [FOTO]

10 Febbraio 2020 12:27

Reggio Calabria, anche in città è panico da Coronavirus: l’appello dei titolari di un negozio cinese

I proprietari di un negozio cinese di via Ipponio a Reggio Calabria sabato mattina hanno apposto un cartello, come possiamo vedere dalle foto a corredo della gallery, in cui si legge “ciao, signore e signori, a causa del virus in Cina, i clienti hanno paura di etrare nel nostro negozio. Per favore, non abbiate paura di noi. Non abbiamo visitato la Cina o contattato i cinesi. Per favore, state tranquilli, grazie mille”. I proprietari del negozio, marito e moglie, hanno avvertito un brusco calo delle vendite a causa del panico da Coronavirus, dai circa 40 clienti al giorno sono scesi a circa 10 e questo sta ovviamente provocando gravi ripercussioni ai venditori.

Valuta questo articolo