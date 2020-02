Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione della presidenza delle consulte comunali

3 Febbraio 2020 13:38

Reggio Calabria: questa mattina presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della presidenza delle consulte comunali

Questa mattina presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della presidenza della consulte comunali con il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, l’assessore alla partecipazione Irene Calabrò e i presidenti delle commissioni consiliari comunali. In basso la composizione della presidenza delle 5 consulte attivate, (assetto del territorio, programmazione e servizi generali, politiche sociali e del lavoro, lavoro sviluppo risorse u.e, città metropolitana e decentramento) ad esito del processo di votazione che ha visto le 74 associazioni iscritte alle consulte tematiche scegliere i propri rappresentanti. Le 74 associazioni hanno aderito al procedimento in quanto in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti: essere iscritte all’albo delle associazioni comunali ( in costante aggiornamento), che ad oggi consta di 486 associazioni, possedere una composizione associativa di almeno 40 elementi, occuparsi da Statuto di una delle tematiche oggetto di partecipazione. Ad ogni consulta corrisponde una omonima commissione consiliare di riferimento.

L’intero procedimento di costituzione è consultabile sul sito del comune di Reggio Calabria.

Clicca qui per l’elenco delle 74 associazioni che compongono le consulte, divise per ambito tematico.

Valuta questo articolo