23 Febbraio 2020 21:26

Reggio Calabria, mercoledì a Palazzo Campanella si parlerà di separazione e dei diritti del minore in un evento formativo dal titolo: “La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori Agia: come salvaguardare il benessere ed il preminente interesse del minore”

Il 26 febbraio presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria si parlerà della separazione e dei diritti del minore in un evento formativo dal titolo: “La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori Agia:come salvaguardare il benessere ed il preminente interesse del minore”, promosso dall’associazione Child Friends, presieduta dall’On.Prof. ssa Mariolina Intrieri, con la collaborazione dell’Ismed (ISMED) di Reggio Calabria e dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali (Ass.N.A.S.). Il seminario è Patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Calabria e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati. In tale occasione saranno esplicati i contenuti della carta dei diritti dei figli di genitori separati e approfondita la tematica della separazione come evento critico nel ciclo di vita di una famiglia che necessita di una profonda riflessione e di un supporto interprofessionale sensibile e orientato a garantire il benessere ed il preminente interesse del minore. All’evento saranno presenti in qualità di Autorità il Presidente del Consiglio Regionale on Nicola Irto ed l’On Domenico Battaglia. Tra i relatori l’on. Prof.ssa Mariolina Intrieri presidente di Child Friends e già Garante dell’Infanzia della regione Calabria insieme al contributo della Prof.Todini, docente di Diritto Privato Uni-ecampus; la dott.ssa Menita Crucitti Psicologa Psicoterapeuta conduttrice dei gruppi di parola per figli di genitori separati, l’Avv. Ombretta Florio, che si soffermerà sugli aspetti deontologici del legale in caso di separazione, l’avv. Alessandra Callea approfondirà sullo strumento della mediazione familiare come risorsa per la famiglia in trasformazione, la prof. Aurea Dissegna sociologa, già Garante infanzia regione Veneto presenterà delle testimonianze raccolte durate il percorso istituzionale. Infine la Dott.ssa Tiziana Amodeo, Giudice Onorario si focalizzerà sul diritto del minore alla bigenitorialità. L’evento sarà moderato dalla dott.ssa Francesca Chirico Amministratrice ISMed. Il seminario si concluderà con una parte laboratoriale in cui si sperimenteranno la mediazione familiare ed i gruppi di parola. L’evento intende fornire una lettura sistemica sugli attori coinvolti nella separazione suggerendo delle possibili buone prassi da seguire con la finalità di tutelare il minore. Sono previsti 3 crediti formativi per gli avvocati ed è possibile l’accreditamento ex post per gli assistenti sociali. La prenotazione è possibile fino al 25/02/2020 mandando una mail a formazione@ ismed.it.

