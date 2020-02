Reggio: a Palazzo Campanella il convegno dal titolo: “Lo stato dell’informazione locale in Calabria”

4 Febbraio 2020 17:22

Il Co.Re.Com. sta organizzando per la giornata del 06 marzo, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, il convegno dal titolo: “Lo stato dell’informazione locale in Calabria”

Il Co.Re.Com. Calabria sta organizzando per la giornata del 06 marzo p.v., a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, il convegno dal titolo: “Lo stato dell’informazione locale in Calabria”. Tale convegno, per il quale è prevista la partecipazione degli editori e dei direttori delle testate giornalistiche, anche on-line, operanti in Calabria, prenderà ad esame lo stato dell’informazione locale nelle singole realtà territoriali e il ruolo del servizio pubblico, con un focus particolare sull’ambito locale, al fine di condurre una disamina approfondita dei sistemi regionali e mettere in luce le diversità territoriali, nonché eventuali criticità sotto il profilo del pluralismo informativo. Tra gli argomenti trattati sarà analizzato il concetto dell’informazione locale nelle sue diverse dimensioni; in primo luogo, per quanto riguarda l’informazione prodotta sul territorio, prendendo in esame tutte le fonti informative che concorrono a formare il tessuto editoriale. L’analisi dell’informazione di territorio prenderà in considerazione anche la domanda di informazione a livello locale.

