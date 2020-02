Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la conferenza stampa di presentazione del 58° Congresso Nazionale UNGDCEC

15 Febbraio 2020 12:24

Per la prima volta si terrà a Reggio Calabria il Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nei giorni 16-17-18 Aprile

A Palazzo Alvaro – Sala Perri – giorno 25 febbraio p.v. alle ore 11:00 la Conferenza Stampa di presentazione del 58° Congresso Nazionale UNGDCEC. Per la prima volta si terrà a Reggio Calabria il Congresso Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nei giorni 16-17-18 Aprile p.v. dal titolo: “Tutela dell’interesse pubblico: Professionisti tra funzioni di controllo e legalità”. L’evento promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Calabria guidata dal Presidente dott. Francesco Caridi con il consiglio direttivo tutto vedrà la partecipazione di oltre 1.000 colleghi commercialisti provenienti da tutta Italia, nonché i vertici della categoria professionale: il presidente del CNDCEC dott. M.Miani, la CNPADC con il suo Presidente Walter Anedda e tutto il CDA, la Giunta dell’UNGDCEC con il suo Presidente Daniele Virgillito, e la Fondazione Centro Studi UNGDCEC con il suo Presidente Raffaella Messina. Per l’evento ed in occasione della sua presentazione avvenuta durante il Convegno Nazionale UNGDCEC in Chieti 04/10/2019, è stato presentato il video Cortometraggio dal titolo “Il labirinto delle meraviglie, Reggio Calabria” la storia di pura fantasia ha visto la partecipazione tra attori protagonisti e non, di oltre 60 giovani dottori commercialisti. L’obiettivo del video è stato quello di promuovere il 58° Congresso mostrando le bellezze della città e la magnificenza dei Bronzi di Riace custoditi all’interno del MaRc tra i simboli più rappresentativi della nostra città.

Il presidente dott. Francesco Caridi: “Orgogliosi e carichi di entusiasmo per l’obiettivo raggiunto, a Reggio Calabria si terrà il 58°congresso nazionale UNGDCEC, il risultato è frutto di un grande lavoro di squadra di tutto il consiglio direttivo, al quale si è unito il sostegno del Segretario Nazionale UNGDCEC Dott. Raffaele LoPrete, del Coordinatore Regionale dott.ssa Francesca Riso e di tutte le Unioni Calabresi (Palmi con il Presidente dott. Piero De Pasquale, Locri con il suo Presidente dott.Fabio D’Agostino, Catanzaro con il suo Presidente dott. Salvatore Passafaro, Lamezia Terme con il suo Presidente dott. Leopoldo Bilotti, Crotone con il suo Presidente dott. Emilio Pisani, Cosenza con il suo Presidente dott.Umile Guarnieri, Paola con la Presidente Michela Sarli e Castrovillari con il Presidente Alfredo Iannitelli) tutti UNITI da un unico grande progetto, che oggi si sta realizzando. Non posso nascondere l’emozione che ho provato a Roma il 12 Luglio scorso dove, in occasione dell’Assemblea Nazionale annuale la Giunta Nazionale ha deliberato a maggioranza di assegnare il prossimo Congresso Nazionale a Reggio Calabria, con ciò premiando la grande partecipazione, la passione ed il gran lavoro svolto in questi anni dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Calabria. Felice di poter ospitare nella nostra città oltre 1000 professionisti provenienti da ogni parte d’Italia, con i colleghi del Consiglio Direttivo Daniela Naccarato, Fabio Triglia, Mauro Iemma, Gino Romeo, Giovanna Calabrò, Celeste Maltese, Demetrio Errigo, Teodora Marcianò e Giuseppe Gatto metteremo in campo tutto il nostro impegno affinchè l’evento possa essere da stimolo per la città tutta e possa riuscire nel migliore dei modi.

Ci tengo a ringraziare il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà ed il Vice Sindaco Avv. Riccardo Mauro, nonché tutti i funzionari ed i tecnici intervenuti da parte del Comune e della Città Metropolitana, l’amm.re Unico dell’ATAM dott. Francesco Perrelli, con il quale il comitato organizzatore sta siglando un protocollo di intesa volto alla promozione dell’evento assieme al Comune di Reggio Calabria ed alla Città Metropolitana. Il congresso ha ottenuto altresì il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria con l’allora Presidente Nicola Irto, della Camera di Commercio di Reggio Calabria con il suo presidente dott. Antonino Tramontana, dell’Ordine dei dottori Commercialisti con il suo Presidente Stefano M.Poeta, dell’Università Mediterranea con il Magnifico Rettore prof. M.S.Zimbone, ed il sostegno del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria con il suo Presidente dott.ssa Mariagrazia Arena, il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria dott.Luciano Gerardis nonché il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria il dott.C.Malacrino con il quale la nostra unione locale ha siglato accordo di collaborazione che ha portato altresì alla possibilità di poter girare il cortometraggio di presentazione del Congresso all’interno del MArRc ed a concedere gli spazi di Piazza Paolo Orsi per ospitare l’Assemblea Nazionale di tutti Presidenti partecipanti. L’evento è valido ai fini della formazione obbligatoria professionale con 12 CFP che verranno riconosciuti a seguito di accreditamento anche agli Avvocati. Perciò invito tutti i colleghi dottori commercialisti ed avvocati ad iscriversi al 58° Congresso UNGDCEC al sito congresso ungdcec.

Valuta questo articolo