Reggio Calabria, Operazione Insurance: archiviata la posizione di Francesco Storino, “nessun collegamento con la macchina truffaldina messa in atto dagli altri indagati” [DETTAGLI]

14 Febbraio 2020 12:53

“Operazione Insurance”, notifica di chiusura delle indagini preliminari: il Dott. Francesco Storino si è volontariamente sottoposto ad interrogatorio di garanzia, nel corso del quale è stata chiarita e dimostrata la sua assoluta estraneità rispetto ai fatti in contestazione

Come comunicato dall’avvocato Perri, “in data 16.07.2018, il dott. Rocco Cosentino, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, con riferimento alla posizione del Dott.Storino, formulava richiesta di archiviazione atteso che “le argomentazioni sostenute in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., unitamente alla memoria prodotta e alla documentazione allegata, sono meritevoli di condivisione, in quanto verosimilmente lo stesso ha svolto occasionalmente la sua attività sanitaria, senza alcun collegamento con la macchina truffaldina messa in atto dagli altri indagati per cui è stata esercitata l’azione penale”. Detta richiesta trovava successivo accoglimento da parte del Sig. Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, dott.ssa Barbara Borrelli, che, con decreto del 13.12.2018, disponeva l’archiviazione della notizia di reato, a quel tempo, ascritta al nostro assistito“.

