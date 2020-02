Reggio Calabria, nuovi corsi di lingua neogreca: info e dettagli per l’iscrizione

6 Febbraio 2020 12:55

Nuovi corsi di lingua neogreca livello A1, a Reggio Calabria e Villa San Giovanni: tutte le informazioni e i dettagli per l’iscrizione

Per chi nasce e vive in questa parte estrema della Calabria dove lingua, cultura e tradizioni fanno spesso riferimento alle radici elleniche, la grecità non è un concetto astratto ma un valore che contraddistingue il portatore, rafforzando il suo senso di appartenenza al territorio. In questo contesto di riscoperta e valorizzazione della grecità del territorio reggino, si colloca anche l’importante iniziativa del Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA di Reggio Calabria che inaugura l’anno sociale 2020 con due nuovi corsi di neogreco in due diverse sedi: a Reggio Calabria in convenzione con il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” e a Villa San Giovanni, in collaborazione con The English Language Centre. I due nuovi corsi di neogreco livello A1 sono aperti a tutti (età minima 16 anni), principianti assoluti o quasi, nonché persone che necessitano di un ripasso generale delle regole fondamentali e del lessico di base, pur avendo studiato il greco in passato. Il corso comprende 30 ore di lezione, con cadenza settimanale, nel periodo che andrà da fine febbraio a giugno 2020, con metodologie didattiche mirate a favorire il migliore apprendimento. È previsto un attestato di partecipazione al corso per tutti i partecipanti e la possibilità di proseguire al livello successivo nonché prepararsi per il conseguimento della certificazione linguistica di neogreco, titolo riconosciuto dal MIUR, presso il Centro Esame di Reggio Calabria. La docente madrelingua di entrambe i corsi è la Prof.ssa Vasiliki Vourda, direttrice responsabile del Centro ELLINOMATHEIA.

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni direttamente a: centroellinomatheia@gmail.com mob 3287482118

