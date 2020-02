19 Febbraio 2020 09:09

Reggio Calabria: al Museo Archeologico la conferenza “Il mito della biga alata”, quinto incontro del ciclo “Mito ed ermeneutica in Platone

Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 17:30, nella Sala convegni del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso Museo, il Centro Internazionale Scrittori con la Cattedra di Teatro Antico e Moderno e la Cattedra di Mitologia Antica e Moderna, in collaborazione con il Centro Studi sul Mito (CISM) di Ancona e l’Accademia Siciliana dei Mitici di Palermo, organizzano la conferenza “Il mito della biga alata”, quinto incontro del ciclo “Mito ed ermeneutica in Platone. Dal mito della caverna al mito di Atlantide”. Intervengono il direttore del Museo, Carmelo Malacrino e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di video proiezione relaziona Paola Radici Colace, prof. Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Il mito della biga alata è quello raccontato nel “Fedro”, uno dei dialoghi più conosciuti: Platone tratta un argomento non pienamente raggiungibile con la ragione, anche se il nucleo è alquanto razionale: racconta dell’esistenza dell’anima e dell’incarnazione. Per Platone l’anima è una biga trainata da cavalli alati. Con questo mito Platone cerca di superare il dualismo che contrappone anima e corpo e di spiegare i rapporti esistenti fra la stessa anima e lo stesso corpo.

