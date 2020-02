10 Febbraio 2020 11:08

Reggio Calabria, Domenico Bombino è morto nella notte all’età di 77 anni

È morto nella notte all’età di 77 anni Domenico Bombino, padre di Giuseppe, già presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte e docente presso la facoltà di Agraria dell’Universita Mediterranea di Reggio Calabria. Pensionato ex AMA (oggi ATAM), era molto conosciuto e ben voluto in città. Un terribile male l’ha strappato all’affetto dei suoi cari in pochi mesi. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa di San Brunello.

