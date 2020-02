Reggio Calabria: sabato il live di Mika al PalaCalafiore, da questa stasera a lavoro oltre duecento persone [FOTO]

6 Febbraio 2020 13:56

Dieci autoarticolati e oltre duecento persone: da oggi a lavoro per il megashow di Mika, sabato al Palacalafiore di Reggio Calabria il “revelation tour”

Da stasera a lavoro oltre duecento persone, tra operai e tecnici, per l’attesissimo megashow di Mika di sabato al Palacalafiore di Reggio Calabria, prodotto dalla Barley Arts e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna. Saranno dieci gli autoarticolati in arrivo tra stasera e venerdì notte, in base alle fasi di allestimento, che trasporteranno l’enorme palcoscenico motorizzato, gli impianti e le scenografie dello straordinario concerto. Sarà anche l’ultimo del tour italiano della celeberrima popstar libanese che stasera sarà anche ospite internazionale al Festival di Sanremo. Oltre ai numeri imponenti dell’allestimento, numerose sono le curiosità, come in ogni live internazionale, a cominciare dal camerino di Mika pronto a trasformarsi in una super suite arredata con tappeti, luci soffuse e candele, mentre la sala stampa si trasformerà in un ristorante per turni di cinquanta persone. La biglietteria del palasport entrerà in funzione già dalle ore 17.30, mentre la prevendita dei biglietti proseguirà fino all’inizio del concerto, online su ticketone e in tutti i punti autorizzati. I cancelli saranno aperti alle ore 19.30. Alle 20.30 salirà sul palcoscenico la ventunenne cantautrice soul britannica Charlotte, promessa della musica mondiale, e alle 21, tra effetti scenografici mozzafiato, entrerà in scena Mika con la sua grande band. Prima del concerto Mika, vero nome “Michael Holbrook” come il titolo dell’ultimo album, nato a Beirut il 18 agosto del 1983, riceverà il “Riccio d’Argento” realizzato dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro di Seminara, storico premio di “Fatti di Musica”, trentaquattresima edizione del festival del miglior live d’autore nazionale e internazionale diretto da Ruggero Pegna. Il riconoscimento è attribuito nella sezione riservata ai Miti della Musica Mondiale. Mika, infatti, è certamente una delle star della musica più amate e seguite al mondo, come attesta il successo di questo tour in tutti i continenti, destinato a consacrarsi come un’autentica icona del pop, al fianco dei nomi leggendari. Nutrito il servizio di sicurezza e quello sanitario presenti al concerto, in funzione anche durante l’allestimento. All’ingresso del palasport sarà presente anche l’angolo informativo dell’Associazione Susan G. Komen Italia, per la lotta al tumore del seno, a cui è dedicata tutta la nuova edizione del Festival. Dopo il live di Mika, la carovana di Fatti di Musica si sposterà il 12 febbraio al Teatro Rendano di Cosenza per il musical originale dei Queen “We Will Rock You” e poi dal 14 al 17 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro per il colossal musicale La Divina Commedia. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0968441888 o consultare il sito di Ruggero Pegna.

Valuta questo articolo