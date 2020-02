Reggio Calabria: “i mezzi AVR per la raccolta porta a porta non possono bloccare la circolazione stradale”

18 Febbraio 2020 16:32

Reggio Calabria, la nota del Presidente di Forza Reggio Demetrio Stellittano sui mezzi AVR

“Precisando che i lavoratori AVR non hanno nessuna colpa per il fallimento della raccolta porta a porta, facciamo presente che gli stessi mezzi ( vecchi e sporchi )di piccole e medie dimensioni non possono in nessun modo bloccare la circolazione stradale; sta capitando in molte zone che gli operatori lascino il mezzo fermo bloccando un senso di marcia per fare giustamente il proprio lavoro ( anche se non pagati regolarmente) ma così facendo crenoa un blocco alla circolazione stradale facendo formare code di automobili, camion e autobus”. Lo afferma in una nota il Presidente di Forza Reggio Demetrio Stellittano.

Questo sistema fallimentare di raccolta porta a porta ovviamente da rivedere ed eventualmente annullare ha portato in città soltanto problemi e disastri tra cui un evidente situazione di emergenza ambientale ed igienico-sanitaria. Togliere i cassonetti dalle strade non è stata un’ottima soluzione anzi ha fatto soltanto lievitare i costi per l’amministrazione comunale per il lavoro extra di pulizia di mini discariche non previsto nel contratto. La nuova amministrazione comunale non avrà vita facile per risolvere questa situazione incresciosa e per evitare il dissesto che bussa alle porte di Palazzo San Giorgio.

