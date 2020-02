Reggio Calabria, maxi operazione anti ‘Ndrangheta con 65 arresti a Sant’Eufemia: indagato il parlamentare di Forza Italia Marco Siclari

25 Febbraio 2020 10:47

Reggio Calabria, Operazione “Eyphemos” contro la ‘Ndrangheta. Arrestato per “scambio elettorale politico mafioso” e posto ai domiciliari il Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, neo Consigliere Regionale, Domenico Creazzo. Tra gli indagati anche il parlamentare di Forza Italia Marco Siclari

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, finalizzata all’esecuzione di 65 ordinanze di custodia cautelare, di cui 53 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, emesse nei confronti dei capi storici, elementi di vertice e affiliati di una pericolosa locale di ‘ndrangheta operante a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) – funzionalmente dipendente dalla potente cosca Alvaro imperante a Sinopoli (RC) San Procopio (RC), Cosoleto (RC), Delianuova (RC) e zone limitrofe – ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, diversi reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale, aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta, nonché di scambio elettorale politico mafioso. Gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di P.S. di Palmi (RC), con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, coadiuvati dagli operatori dei Reparti Prevenzione Crimine e di diverse Squadre Mobili del Centro e Nord Italia, stanno eseguendo anche numerose perquisizioni. Impiegati circa 600 agenti della Polizia di Stato.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche alcuni politici ai quali la Dda contesta lo scambio elettorale politico mafioso, è indagato anche il senatore di Forza Italia Marco Siclari, fratello del sindaco di Villa San Giovanni che a dicembre era stato coinvolto in un’altra indagine della Procura di Reggio Calabria. Nei confronti del senatore Siclari, la Dda ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere.

Valuta questo articolo