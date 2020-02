20 Febbraio 2020 17:28

Reggio Calabria, la nota di Mary Caracciolo capogruppo Forza Italia riguardo il mancato pagamento agli assistenti educativi

“Ancora una volta accanto agli assistenti educativi del Comune di Reggio Calabria, che non ricevono lo stipendio da maggio 2019! È giovedì grasso, ma non è uno scherzo! A poco importano le varie giustificazioni: al momento servono azioni concrete e ciò vuol dire far pervenire ai lavoratori le proprie spettanze! ontinuerò a sollecitare affinché i soldi arrivino e affinché si trovino pronte soluzioni!. E’ questo il messaggio pubblicato su Facebook da Mary Caracciolo capogruppo Forza Italia.

