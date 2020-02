27 Febbraio 2020 15:26

La 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la non Violenza 2019-2020 farà tappa a Reggio Calabria l’1 e 2 marzo prossimo

La 2ª Marcia Mondiale per la Pace e la non Violenza 2019-2020 farà tappa a Reggio Calabria l’1 e 2 marzo prossimo. La manifestazione internazionale, partita il 2 ottobre 2019 da Madrid e che si concluderà nella stessa città l’8 marzo 2020, è alla sua seconda edizione. La tappa reggina avrà un momento importante domenica 1 marzo in un quartiere simbolo, Arghillà, noto per il suo degrado e per l’incuria. All’evento hanno aderito più di 70 associazioni e istituzioni locali.

Valuta questo articolo