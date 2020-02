Reggio Calabria, malore per il Presidente della corte d’appello Luciano Gerardis: è svenuto durante la lettura della Relazione dell’anno giudiziario, soccorso e portato in Ospedale

1 Febbraio 2020 10:35

Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario a Reggio Calabria, presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, accusa un malore

Durante la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis, ha accusato un malore mentre stava leggendo il suo intervento. Gerardis si è sentito male, è svenuto e ha ricevuto subito le cure dei soccorritori sul posto. Il presidente dopo i primi soccorsi si è ripreso ma e’ stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti. La cerimonia e’ ricominciata dopo una pausa ed il discorso del presidente e’ stato completato dal magistrato Roberto Lucisano, presidente di sezione della Corte d’appello.

Il presidente Luciano Gerardis, è ritornato alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dopo che si e’ sottoposto ai controlli in ospedale. “Chiedo scusa per questo incidente – ha detto Gerardis tra gli applausi – ma vi assicuro che non l’ho voluto io“.

