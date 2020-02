Reggio Calabria: il Malavenda Cafè si rifà il look, nuova apertura domani mattina [FOTO E VIDEO]

1 Febbraio 2020 18:51

Reggio Calabria: domani nuova apertura per il Malavenda Cafè dopo 20 giorni di lavori. Intervista alla titolare Roberta Malavenda

“Non posso dirvi cosa cambia. Abbiamo aggiunto qualche piccolo dettaglio, da domani lo potrete scoprire tutti qui“: con queste parole, la titolare del Malavenda Cafè, Roberta Malavenda, ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb l’intenzione del rinnovamento del locale di via Zecca, nel centro storico della città tra Villa Zerbi e il Tapis Roulant. Dopo 20 giorni di lavori, il locale riaprirà domani mattina per la gioia di tutti gli affezionati clienti. Grande attesa, quindi, per le novità del noto punto di riferimento del centro città.

