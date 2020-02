3 Febbraio 2020 18:07

Reggio Calabria: il Malavenda Cafè ha riaperto i battenti ieri mattina

Dopo 20 giorni di lavori, il Malavenda Cafè ha riaperto i battenti ieri mattina. Il noto locale di via Zecca, nel centro storico di Reggio Calabria tra Villa Zerbi e il Tapis Roulant, ha cambiato look. Per la gioia dei clienti il locale ha ampliato gli spazi, si è aperto al mondo grazie a nuove vetrate di vaste dimensioni che creano continuità tra dentro e fuori. L’architetto che ha concepito il restyling è stato Guido Ferrara e ha reso il locale più accogliente.

