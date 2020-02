Reggio Calabria: dopo 25 anni il Luogotenente Giuseppe Mollura lascia la Scuola Allievi Carabinieri

4 Febbraio 2020 16:41

Reggio Calabria: Mollura è destinato al comando di un plotone del 14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia

Promosso al grado di Sottotenente, il Luogotenente Giuseppe Mollura lascia dopo 25 la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, destinato al comando di un plotone del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia, reparto particolarmente addestrato e qualificato nei settori del controllo del territorio e della gestione dell’ordine pubblico, istituito dall’Arma nel 2017, quale ulteriore supporto all’Arma territoriale nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Giunto da giovane comandante di squadra alla Scuola di Reggio Calabria nel lontano 1994, quando la struttura era ancora in fase di costruzione, ha sin da subito ricoperto incarichi fiduciari e di diretta collaborazione dei vari comandanti della Scuola succedutisi nel tempo, diventandone sempre un riferimento affidabile, competente e apprezzato da tutti.

In una breve, ma intensa cerimonia di saluto, presenti familiari, amici e colleghi, il Comandante della Scuola Allievi, Col. Alessandro Magro, ha ricordato il non comune spirito di servizio profuso in tanti anni dal S.Ten. Giuseppe MOLLURA per il buon andamento del reparto, evidenziandone soprattutto le capacità umane e professionali.

A lui gli auguri di buon lavoro per il nuovo impegnativo incarico.

