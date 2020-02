Reggio Calabria, straordinaria limited edition di Cesare per festeggiare San Valentino con il dolcissimo “You and me Nutella Biscuit e Bacio”: ultime ore per prenotarlo [FOTO]

13 Febbraio 2020 15:28

Reggio Calabria: per domani una nuova limited edition fimata Gelato Cesare

In arrivo per domani una straordinaria ed esclusiva Limited Edition firmata Gelato Cesare. La nota gelateria di Reggio Calabria è sempre al passo con i tempi e per ogni occasione riesce a soddisfare i palati golosi dei clienti che aspettano con ansia ogni occasione utile per gustare le prelibatezze che vengono ideate sempre con cura e dedizione.

Dopo il grande successo del panettone Nutella Biscuit che ha letteralmente spopolato durante le festività Natalizie, per domani 14 febbraio, giorno di San Valentino, la Gelateria Cesare lancia una nuova golosissima limited edition, il “You and me Nutella Biscuit e Bacio”. Si tratta di un cuore di cioccolato realizzato artigianalmente presso i laboratori della pasticceria la Mimosa sita a Sant’Anna a Reggio Calabria, il cuore viene temperando un grand Cru Valrhona 70% Guanaja. La golosa preparazione viene poi riempita con il gelato Nutella Biscuit e Bacio adagiato su una nuvola di semifreddo biscotto. Il cuore può essere prenotato direttamente tramite whatsapp e poi ritirato direttamente in gelateria. Anche questa volta non appena partita la promo è stato registrato un boom di prenotazioni da parte di tutti gli innamorati che vogliono festeggiare nel modo migliore questa dolce festa. All’interno della confezione ci’è anche un particolare regalo, un charms da collezione realizzato a mano da Antonella Piperi e solo in 5 confezioni i più fortunati troveranno la card Cesare per tutta la vita che da diritto allo sconto del 10% per sempre.

