Reggio Calabria: gli studenti dei Licei “Gulli” e “Volta” hanno visitato l’organizzazione logistica e operativa  della Direzione Marittima [FOTO]

19 Febbraio 2020 13:43

Reggio Calabria: gli alunni del Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gulli” e del Liceo Scientifico “A. Volta” hanno avuto l’opportunità di visitare e conoscere l’organizzazione logistica e operativa della Direzione Marittima

Nell’ambito della settimana dedicata all’orientamento e alle giornate dello studente, gli alunni del Liceo Scienze Umane e Linguistico “T. Gulli” e del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, hanno avuto l’opportunità, di visitare e conoscere l’organizzazione logistica e operativa della Direzione Marittima di Reggio Calabria. L’attività svolta grazie anche alla preziosa collaborazione della Lega Navale Sezione di Reggio Calabria, oltre a sviluppare e diffondere la cultura del mare, ha anche finalità promozionali di orientamento post-diploma. I Circa 250 studenti del Liceo “Gulli” e del Liceo “Volta” che in questa settimana sono stati incontrati, hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sui principali compiti istituzionali della Guardia Costiera, visitando di persona la sala operativa, dove hanno potuto osservare i sofisticati sistemi di controllo del traffico marittimo e le loro funzionalità, nonchè conoscere le varie procedure per la gestione dei soccorsi. Grande entusiasmo e curiosità è trapelata dagli alunni nel visionare filmati di operazioni di soccorso, mentre particolare attenzione hanno dimostrato nell’apprendere l’enorme sforzo che il Corpo delle Capitanerie di Porto compie per tutelare l’ambiente marino e costiero. Nell’occasione è stata evidenziata la campagna di sensibilizzazione PlasticFreeGC nata lo scorso anno, ma sempre attuale, dall’intesa tra il Ministero dell’Ambiente ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

