4 Febbraio 2020 09:35

Reggio Calabria: al Liceo Vinci il Workshop formativo “Lavoriamo per la legalità” promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il 5 Febbraio p.v. nell’Aula Magna del Liceo Scientifico L.da Vinci, avrà luogo il Workshop formativo di Orientamento alla Professione – Progetto “Lavoriamo per la legalità” promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. L’evento prende le mosse dal progetto editoriale “Fondazione Studi Consulenti del Lavoro” per promuovere la cultura della legalità, avviato con la pubblicazione del libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio”, storia di una famiglia di consulenti del lavoro che vive ancora oggi sotto scorta per avere rispettato etica e responsabilità di ruolo, denunciando azioni illecite compiute dalla criminalità organizzata. All’incontro, nel corso del quale renderà testimonianza della sua vicenda personale proprio il dott. Antonino Bartuccio, ex-sindaco di Rizziconi, saranno presenti il dirigente scolastico prof. Giuseppina Princi, il dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Reggio Calabria e la dott.ssa Flaviana Tuzzo, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria. Il fine principale del Progetto “Lavoriamo per la legalità”, infatti, è quello di orientare i giovani al mondo del lavoro, con una chiave diversa, che operi da lente di ingrandimento sui diritti e i doveri del lavoratore ma ancor di più sugli strumenti sociali e legislativi finalizzati a comprendere e combattere il fenomeno criminoso nelle imprese. Il workshop, di orientamento soprattutto per gli studenti delle quinte classi, coordinato dalle prof.sse Caterina Di Leo e Federica Orsini, si inserisce nelle attività promosse dal Liceo da Vinci nell’ambito della educazione/formazione alla Legalità e alla Cittadinanza e Costituzione, per promuovere negli studenti i valori di legalità e onestà attraverso l’impegno sociale e professionale. L’iniziativa afferma la prof.ssa Princi si inquadra nella più ampia cornice dell’offerta formativa del Liceo che da anni favorisce la cultura della legalità e della cittadinanza attiva attraverso protocolli istituzionali con le significative realtà del nostro territorio, Università, Procura,Questura, Tribunale, Tribunale dei minori, Associazioni, Enti vari, per dare organicità a quelle iniziative che rischierebbero altrimenti di restare azioni isolate e quindi poco efficaci dal punto di vista didattico-formativo per tracciare quel solco di discontinuità tra la cultura dell’indifferenza e quella della responsabilità.

