Reggio Calabria, lavori infiniti in via Aschenez: traffico bloccato e disagi per i residenti

7 Febbraio 2020 11:24

Reggio Calabria, lavori infiniti in via Aschenez: e una grossa buca rende ancora più problemi ai residenti in zona che passano con l’auto

Lavori infiniti e traffico bloccato. Ormai da tempo in via Aschenez, pieno centro di Reggio Calabria, il regolare traffico automobilistico è penalizzato dalla presenza di un piccolo cantiere che occupa una parte della carreggiata. I lavori, come segnalato da un lettore a StrettoWeb, proseguono ormai da tempo: inoltre la comparsa di una voragine sul lato opposto ai lavori rallenta ulteriormente lo scorrimento dei veicoli e ciò provoca ulteriori ingorghi nelle ore di punta e disagi alla popolazione residente.

