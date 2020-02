Reggio Calabria, la proposta di Klaus Davi: i sindacati incontrano i cittadini a San Luca

6 Febbraio 2020 16:18

Reggio Calabria, Klaus Davi organizza una giornata d’incontro per i cittadini: a San Luca presenti i sindacati per discutere delle problematiche della provincia

Sabato 8 febbraio a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, presso la sede del comune nella sala consigliare, dalle 10 alle 13 i delegati sindacali di Cgil, Cisl e Uil incontreranno i cittadini mettendo il loro know how a disposizione. Ci sarà particolare attenzione per le problematiche della reversibilità delle pensioni e dei problemi degli operai forestali. La giornata è stata ideata da Klaus Davi e realizzata in collaborazione con il sindaco Bruno Bartolo e la squadra del comune di San Luca. Possono partecipare anche cittadini dei comuni limitrofi segnatamente Africo, Casignana, Platì, Ferruzzano, Bianco, Bovalino, Ardore. All’evento parteciperà una delegazione degli operai dell’AVR, della Gallico-Gambarie e dei Call Center Abramo.

