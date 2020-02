Il cantautore reggino “Kiko” ospite di “Federico fashion style”

23 Febbraio 2020 17:36

L’artista reggino Franceso Fisichella, meglio conosciuto come Kiko Voice, approda in uno dei programmi televisivi più seguiti e di tendenza

L’artista reggino Franceso Fisichella, meglio conosciuto come Kiko Voice, approda in uno dei programmi televisivi più seguiti e di tendenza. Andrà in onda martedì 25 febbraio alle 22.20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, la puntata de “Il Salone delle Meraviglie” che ospiterà il noto cantante calabrese. Il programma reso noto dal celebre hairstylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, l’eccentrico parrucchiere dei vip più famosi e stars del web. Ritorna così in TV con nuove puntate il centro di bellezza che tanto successo ha già riscosso nelle prime due stagioni. Kiko Voice, da sempre all’avanguardia nella scelta di look stravaganti e di tendenza per veicolare i suoi messaggi artistici, sarà l’ospite ideale in un’ambiente da anni molto apprezzato da chi segue i consigli degli influencer della moda.

“Ho visto la puntata in anteprima -racconta Kiko- e vi assicuro che sarà molto divertente. Federico, oltre ad essere un grande professionista, è un ragazzo davvero fantastico, umile e simpaticissimo, lo definirei semplicemente fa-vo-lo-so! E come lui, tutto il suo staff. Non abbiamo parlato solo di look, non dimentico di essere innanzitutto un cantante. Ho accennato infatti il brano “Mi ami o Miami”, il singolo “latino” che ultimamente mi ha dato più soddisfazioni, scritto da Ernesto Siciliano, che ha prodotto anche il video interpretato da un cast tutto reggino, come si può vedere su youtube”. Con Kiko, super ospiti della puntata saranno Sabrina Antonetti e Manuela Tasciotti, in arte “Palla e Chiatta”, il divertente duo “super curvy” del noto programma di Italia 1 “All together Now”. L’appuntamento è dunque fissato a martedì 25, ore 22.20, su Real Time o in streaming sul sito Web della TV digitale. Per l’occasione Kiko, in collaborazione con gli organizzatori Stefano Pittella e Peppe Plutino invita tutti voi ad un party esclusivo, con ingresso gratuito, che si terrà la sera stessa presso il noto locale reggino “Birri Basta” dalle ore 21.30 per guardare tutti insieme la puntata e ballare a ritmo dei dj Enzo Romeo, Nino Lauro & friends in uno strepitoso “Carnaval Party”.

