Melito Porto Salvo: Investment Day di Alleanza Assicurazioni, iniziativa sulla cultura finanziaria [FOTO]

22 Febbraio 2020 12:52

Iniziativa sulla cultura finanziaria a Melito Porto Salvo, un modo per dialogare su temi delicati con professionisti del settore organizzata da Alleanza Assicurazioni

Si è tenuta a Melito Porto Salvo , alla Casina dei Mille, l’Investment Day, la campagna di Alleanza Assicurazioni dedicata alla cultura finanziaria. Il seminario, aperto dalla relazione dell’Agente Generale, Michele Addario, ha avuto l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze necessarie per gestire in modo consapevole il proprio patrimonio e descrivere in particolare le opportunità di guadagno e i rischi sui quali ci si espone quando si opera sui vari mercati finanziari. L’obiettivo finale è quello di offrire gli strumenti necessari per la costruzione di un portafoglio diversificato, coerente con i propri obiettivi finanziari.

