Reggio Calabria: domani l’intitolazione di una via a Diego Surace

6 Febbraio 2020 14:34

Reggio Calabria: il prossimo sabato 8 febbraio l’amministrazione comunale, nell’ambito del percorso di riorganizzazione della toponomastica cittadina, procederà a intitolare una via a Diego Surace

Il prossimo sabato 8 febbraio 2020 l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, nell’ambito del percorso di riorganizzazione della toponomastica cittadina, procederà a intitolare a Diego Surace, architetto e formatore, la già Trav G, che dalla Scuola Media “Don Bosco” interseca la via (Nazionale) Vincenzo Nesci di Pellaro. La cerimonia sarà preceduta da un breve incontro seminariale presso il centro civico “ C. Cardea” di Pellaro alle ore 16,00; a seguire alle ore 18.30, presso la Chiesa parrocchiale di S. Maria del Lume, si terrà una messa a suffragio in occasione del diciannovesimo anniversario della morte. I cittadini e la stampa sono invitati a partecipare.

