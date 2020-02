Reggio Calabria: una settimana di sport e passione per il team reggino di Italica Sport

14 Febbraio 2020 14:28

Reggio Calabria: dopo i primi appuntamenti del 2020, una settimana intensa di impegni per il team reggino che ha nel Parco Caserta la propria casa

La stagione sportiva di Italica Sport entra nel vivo. Dopo i primi appuntamenti del 2020, una settimana intensa di impegni per il team reggino che ha nel Parco Caserta la propria casa. Nel giro di quattro giorni, altrettante sfide attendono le squadre di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato di Italica. La settimana di appuntamenti si apre sabato 15 febbraio con un doppio impegno. Alle ore 15.30, presso la piscina ‘Hipponion’ di Vibo Valentia, si terrà la manifestazione di nuoto Propaganda. Per il team reggino impegnati otto atleti: Marco Miglioresi, Vanessa Cuzzola, Domenico Pennestrì, Francesco Malara, Luca Putortì, Davide Ruvolo, Noemi Barberi e Francesco Toscano. Gli atleti di Italica Sport, seguiti dal tecnico federale Domenico Garritano, prenderanno parte a gare sulle distanze di 25 e 50 metri, nelle categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Sabato 15 febbraio il Parco Caserta ospiterà il terzo impegno stagionale della squadra di pallanuoto di Italica Sport. La formazione allenata da Giacomo Mannino, reduce da due vittorie nelle prime giornate, cercherà il tris di successi nella sfida contro lo Sport Village Acireale. Terzo appuntamento di Italica Sport domenica 16 febbraio. La squadra di nuoto sincronizzato sarà di scena presso la piscina comunale di Rende nella prima tappa del campionato regionale. Le atlete del team reggino, seguite dal tecnico Giovanna D’Amico, saranno impegnate in diverse categorie, sia di squadra che individuali. Mercoledi 19 febbraio quarto e ultimo appuntamento di una settimana di sport e passione per Italica Sport. Il settore giovanile della squadra di pallanuoto, under 13 e under 11, esordirà in campionato dopo il rinvio della prima gara stagionale contro Crotone.

