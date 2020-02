4 Febbraio 2020 11:59

Reggio Calabria: successo di pubblico per l’iniziativa “Dialettando” organizzata dal Circolo Reggio Sud e tenutasi domenica 2 febbraio

Successo di pubblico per l’iniziativa “Dialettando” organizzata dal Circolo Reggio Sud e tenutasi domenica 2 febbraio. L’iniziativa, dedicata al dialetto reggino, ha visto impegnato il Circolo in un appuntamento volto alla promozione, diffusione e recupero della lingua reggina. Gli ospiti, che hanno sottolineato l’importanza di tenere vivo un elemento così fortemente identitario come lo è il nostro dialetto, sono intervenuti valorizzando la serata con contributi video (ricordando il prof. Nicola Petrolino), musicali, poesie, scritti e racconti. Infatti, il professor Guido Musco, autore della grammatica del dialetto reggino ed altri importanti scritti; il maestro Giuseppe Ginestra, poeta vernacolare, autore di primo piano in città; il professore Daniele Castrizio, studioso ed esperto della storia di Reggio; il musicantore Fulvio Cama, compositore, musicista e ricercatore di antiche melodie; il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, appassionato studioso del dialetto reggino, hanno entusiasmato il numeroso pubblico del Circolo, conducendolo in un viaggio costellato di tradizioni, ricordi, abitudini e credenze, senza tralasciare la storia e le origini della nostra Reggio. Al focus, moderato dalla giornalista Ilenia Borgia, sono intervenuti: Maurizio Quintino, Antonio Casile, Nanni Barbaro, Peppe Pizzimenti, Pepè Alampi, Saverio Autellitano, Giuseppe Cantarella. Dalla serata è emersa l’esigenza di riproporre queste iniziativa con cadenza periodica dando la possibilità a poeti e cultori del dialetto di confrontarsi con i tanti cittadini desiderosi di apprendere nuove nozioni sulla nostra amata lingua dialettale. Il circolo Reggio Sud naturalmente accoglierà di buon grado l’invito.

