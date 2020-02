Reggio Calabria: 3 incontri territoriali per conoscere le principali caratteristiche del PSC comunale

6 Febbraio 2020 12:56

Come cambia la città di Reggio Calabria a seguito dell’approvazione del Piano Strutturale Comunale? Quali sono le nuove regole dell’abitare? L’assessorato all’Urbanistica del Comune di Reggio Calabria propone 3 incontri territoriali, aperti ai cittadini e agli interessati, per conoscere le principali caratteristiche del PSC comunale secondo il seguente calendario:

Venerdì 07 febbraio 2020 ore 17.00 presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” via Mercato 34 Catona

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 17.00 presso il Centro Civico, Via Ravagnese Superiore. Lunedì 17 febbraio 2020 ore 17.00 presso la Sala “Garcilaso De La Vega”, Castello Aragonese di Reggio Calabria. Ogni incontro vedrà la partecipazione del sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, dell’ Assessore all’Urbanistica arch. Mariangela Cama, del Dirigente di settore dott. Giuseppe Putortì , del Rup Arch. Alberto Di Mare, dei progettisti (Prof.Arch.Francesco Karrer, Prof.Arch.Loreto Colombo, Prof.Arch.Francesca Moraci ) e dei geologi designati Dott. Giuseppe Mandaglio, Dott. Vincenzo Pizzonia).

