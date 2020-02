13 Febbraio 2020 10:56

Reggio Calabria: l’incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale in direzione nord

Un incidente si è verificato questa mattina a Reggio Calabria tra lo svincolo di Arangea è quello di Modena sulla tangenziale in direzione nord. Nello scontro è rimasta coinvolta una Fiat Punto 600 blu che per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro i cordoli di cemento che separano le carreggiate. La corsia è stata ridotta e il traffico ha subito parecchi disagi. Sul posto è intervenuta la Polizia.

