29 Febbraio 2020 09:38

Reggio Calabria, incidente sull’A2: camion si ribalta

Un incidente si è verificato questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria al km 419+700 in direzione Villa San Giovanni, in una galleria nel tratto compreso tra Bagnara e Scilla. Un tir si è ribaltato sull’autostrada per cause ancora in fase di accertamento. L’autista ha riportato piccole lesioni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Palmi e per il recupero del mezzo il Team Fortugno Srl di Palmi.

Valuta questo articolo