Reggio Calabria: incendio all’Asp, intervengono i Vigili del Fuoco

17 Febbraio 2020 11:36

Reggio Calabria, l’incendio si è sviluppato probabilmente a causa di un corto circuito

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani per domare un principio di incendio che si era sviluppato, a causa presumibilmente di un corto circuito, in un contatore dell’energia elettrica negli uffici amministrativi dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria sul viale Giovanni Amendola. I vigili, nel corso dell’intervento, hanno anche soccorso un’anziana che, a causa del corto circuito, era rimasta bloccata in un ascensore. Sul posto anche la polizia di Stato, che ha messo in sicurezza la zona.

