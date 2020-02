Reggio Calabria, bagno di folla per l’inaugurazione della polleria “Chicken Friends”. Presenti mister Toscano e tanti giocatori della Reggina [FOTO E VIDEO]

18 Febbraio 2020 20:51

Reggio Calabria, le foto e i video dell’inaugurazione della polleria ” Chicken Friends “. Intervista al titolare Cucinotti e il regalo della Reggina 1914

Tra i faretti in stile discoteca e la presenza del dj Luigi Regolo si è tenuta questa sera l’inaugurazione di ” Chicken Friends “. Il negozio si trova a circa 1 km dal centro di Reggio Calabria, precisamente sul Viale Calabria, proprio accanto alla storica Macelleria Malara, che sarà legata da un rapporto di partnership. Circa 300 persone hanno partecipato al classico taglio del nastro, per fare gli auguri ai proprietari e poter assaporare le prime prelibatezze dell’azienda. Ai microfoni di StrettoWeb tutta la gioia del titolare Danilo Cucinotti, nonché ex calciatore della Reggina e attualmente difensore della ReggioMediterranea. “Andremo a proporre tantissimi prodotti che ovviamente riguardano il pollo, ma non solo – ha spiegato Cucinotti – . Tratteremo carni di vitello, manzo e porchetta. Pian piano i nostri clienti scopriranno tutte le nostre squisitezze. Potremo vantare inoltre della partnership con Macelleria Malara e Barbecue Srl, due marchi conosciutissimi in città”.

Presenti all’evento il tecnico amaranto, Domenico Toscano, e una ricca delegazione di giocatori della Reggina (Bellomo, De Rose, Loiacono, Rubin). L’allenatore calabrese ha potuto salutare Gabriele Martino, ex ds della Reggina di Lillo Foti e della prima Lazio di Claudio Lotito. All’inaugurazione si sono intravisti altri calciatori dal passato amaranto, tra cui Carmelo Maesano e Christian Tiboni. E’ questo il sinonimo di un’attività composta da professionisti del settore già molto conosciuti nell’ambiente reggino e che porteranno qualcosa di innovativo alla zona sud della città.

