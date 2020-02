Reggio Calabria: il corso delle tarantelle del Sud festeggia il 9° anno

6 Febbraio 2020 21:45

“Per l’occasione, mercoledì 12 febbraio, durante il classico appuntamento del mercoledì con il Corso Tarantelle del Sud, festeggeremo a S. Caterina l’inizio del nono anno”. E’ quanto scrive in una nota l’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato. “Grazie alla sua direttrice, Giovanna Scarfò, questo viaggio tra le danze popolare del meraviglioso Sud, tra tarantella, pizzica e tammurriata, si è rivelato uno dei corsi di danza popolare più importante del Sud. Grazie alla sapiente professionalità della sua Direttrice, tante persone si sono avvicinate, attraverso il ballo, alla bellezza della nostra tradizione. Aggregazione e nascita di nuove amicizie: è questa la mission che ha sempre caratterizzato lo spirito di Associazione Incontriamoci Sempre, grazie anche alla professionalità di Giovanna Scarfò Il nono anno di attività è iniziato sotto il segno della spensieratezza, del rinnovato entusiasmo e con tanti progetti, come quello dello svolgimento di un un’importante Stage, per poter approfondire ed apprendere le migliori tecniche delle danze. Appuntamento, quindi, mercoledì 12 febbraio per festeggiare il corso più longevo del nostro territorio”, conclude la nota.

