Reggio Calabria, facevano le guide turistiche al Museo senza essere iscritti all’albo: due persone denunciate in Procura

11 Febbraio 2020 17:36

Reggio Calabria: controlli della Polizia Locale in città

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Reggio Calabria in un’attività, ha deferito due persone sorprese presso il Museo Nazionale nel mentre erano intenti a condurre una comitiva di visitatori stranieri fungendo anche da guide; è stato infatti accertato da operatori di polizia in abiti civili che gli stessi stavano spiegando e fornendo informazioni anche in lingua straniera, sulle opere osservate all’interno dell’area espositiva.

Dopo le rituali verifiche, consistite anche nell’accertamento della mancata iscrizione all’apposito albo tenuto dalla Città Metropolitana, i due soggetti sono stati compiutamente generalizzati e verbalizzateli ai sensi della legge regionale in materia, nonché deferiti alla locale Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione in attesa delle determinazioni dell’A.G.

