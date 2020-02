13 Febbraio 2020 12:27

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato in autostrada poco prima dello svincolo di Gallico

Dopo l’incidente di questa mattina in tangenziale direzione nord a Reggio Calabria, un altro sinistro si è verificato poco fa in autostrada a Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Gallico in direzione nord. Al momento il traffico è completamente paralizzato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia che sta cercando di regolare il traffico. Seguiranno aggiornamenti.

