Reggio Calabria, giornata della memoria in ricordo di Rossella Casini e di tutte le vittime innocenti della mafia: info e dettagli

19 Febbraio 2020 12:14

Reggio Calabria, “la giornata della memoria in ricordo di Rossella Casini e di tutte le vittime innocenti di mafia” organizzata dal presidio Libera di Palmi

Il prossimo sabato 22 febbraio, si svolgerà a Palmi (prov. di Reggio Calabria) “la giornata della memoria in ricordo di Rossella Casini e di tutte le vittime innocenti di mafia” istituita dal presidio il giorno della costituzione. La manifestazione è organizzata dal neo presidio Libera “Rossella Casini” in collaborazione con il Comune di Palmi, presidio costituitosi dopo oltre un anno di formazione, il 25 ottobre 2019, alla presenza di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Sin dalla nascita, il presidio, con l’impegno personale dei volontari, ha realizzato numerosi eventi sia pubblici che nelle scuole. Coerentemente allo Statuto e all’agire di Libera, per tali iniziative, sono state sempre attivate forme di autofinanziamento, senza mai chiedere sponsorizzazioni o contributi né ad Enti, né ad altre Associazioni.

La giornata si svolgerà in due momenti diversi. Alle ore 9, 30 è previsto il saluto istituzionale presso la sala consiliare, seguirà la scoperta di una targa nella via intitolata a Rossella Casini. Nel pomeriggio, alle 15,00 in località Tonnara, nei pressi dello Scoglio dell’Ulivo, ci sarà l’intitolazione di un’aiuola e la messa a dimora di fiori da parte dei bambini di Tonnara-Taureana, degli scout, e dell’azione cattolica.

Alle 16,00 verrà concelebrata la Santa Messa in ricordo di Rossella Casini e di tutte le vittime innocenti di mafia. In conclusione, è previsto un gesto di impegno dei partecipanti.

Il presidio Libera di Palmi “Rossella Casini”

