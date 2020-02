A Reggio Calabria la gelateria Cesare conquista i “Due coni” Gambero Rosso sulla prestigiosa guida gelaterie d’Italia

5 Febbraio 2020 10:53

Due coni Gambero rosso in Calabria per 3 gelaterie

Nonostante questa pubblicazione esista da soli quattro anni, in brevissimo tempo grazie alla serietà e attendibilità dei processi di selezione si é imposta come testo di riferimento per il mondo del gelato, al pari di quello che può rappresentare da molti anni la guida Michelin per la ristorazione. Molteplici i criteri di valutazione, non solo un gusto eccellente, che comunque é sempre il primo obbiettivo, ma un’insieme di diversi fattori: “la sperimentazione, la ricerca, l’utilizzo di materie prime a km 0” indispensabili per valorizzare questa professione. Solo così nasce un gelato sempre più buono, che non dimentica la tradizione, ma che partendo da questa utilizza tutti gli strumenti della tecnologia e innovazione per realizzare un prodotto fortemente identitario allo scopo di valorizzare le identità territoriali e nazionali.

Con due coni Gambero rosso nella nostra regione:

a Reggio Calabria “Cesare”(già prima gelateria d’Italia nel 2016)

“Cesare”(già prima gelateria d’Italia nel 2016) a Lamezia Terme “Casa Mastroianni- il Cantagalli”

“Casa Mastroianni- il Cantagalli” a Catanzaro la gelateria “Amedeo”

Con un cono, ma non meno importanti:

“Sottozero” e “Matteotti” di Reggio Calabria, “Guaco” di Crotone, “Ercole” di Vibo Valentia, “Millennium“, “Marrons Glacés” e “il regno del gelato” di Catanzaro, “Bar del tocco” di Gerace e “Tonino” di Tropea.

Un risultato che premia la competenza dei nostri artigiani che proietta la nostra Calabria alla ribalta nazionale per le sue positività.

