La gelateria Cesare di Reggio Calabria non finisce di stupire: arriva in limited edition il nuovo goloso gusto “Biscocrema Pan di Stelle” [FOTO]

28 Febbraio 2020 12:31

Reggio Calabria, la gelateria Cesare conquista i palati golosi con il nuovo gusto “Biscocrema Pan di Stelle”

Presso la gelateria Cesare di Reggio Calabria, è arrivata stamattina una nuova limited edition: si tratta del nuovo gusto “Biscocrema Pan di Stelle” entra a far parte della grande famiglia della famosa chiosco reggina. Davide Destefano non finisce di stupire i suoi clienti coccolandoli costantemente e prendendoli per la gola con gusti sempre innovativi e particolari. Il gelato è fatto con un delicatissimo cioccolato al latte con all’interno veri Biscocrem e Crema Pan di Stelle.

La particolarità della Gelateria Cesare che conquista sempre i palati golosi, è quella di utilizzare proprio i biscotti originali e amalgamare il tutto con la Crema Pan di Stelle. Come sempre gli ingredienti utilizzati saranno di primissima qualità e il gelato verrà preparato seguendo le regole della tradizione.

Il gelato verrà prodotto in Limited edition solo per il week end a partire da oggi: la gelateria invita tutti i golosi che lo assaggeranno ad esprimere la loro preferenza rispetto al Nutella Biscuits commentando sulla pagina Fb e Instagram.

