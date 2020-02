Reggio Calabria: dissequestrato il Gazebo di Sottozero

18 Febbraio 2020 18:59

Reggio Calabria: nuovamente fruibile il Gazebo di Sottozero. Confcommercio: “positiva l’interlocuzione con l’Amministrazione e gli Uffici comunali”

A seguito dell’incontro di questa mattina tra Confcommercio, l’Azienda e la Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria è stata definita positivamente la vicenda che ha visto sospesa l’attività del Gazebo della Gelateria Sottozero, proprio in concomitanza di giornate di festa attese con impazienza dagli imprenditori reggini soprattutto in questo periodo di difficoltà. “Non è il momento di ricercare responsabilità, né è nostra intenzione” si legge in una nota Confcommercio. “Rileviamo –prosegue- solo che attraverso il dialogo ed il confronto e grazie alla serietà dimostrata dalle parti coinvolte, si è usciti da una situazione di impasse che ha creato grave disagio alla famiglia Pennestrì ed a tutti i dipendenti dell’Azienda ed un danno alla stessa Amministrazione. Il nostro merito, si legge nella nota Confcommercio, è stato solo quello di avere riattivato un canale di comunicazione che, per il futuro, in presenza di situazioni non esattamente definite, chiediamo a gran voce venga sempre percorso prima di adottare provvedimenti – quali la chiusura o sospensione attività – che hanno conseguenze pesantissime per l’impresa e per tutte le sue componenti. Provvedimenti che devono essere sempre interpretati quali estrema ratio nell’azione della Pubblica Amministrazione e che, in molti casi, con il confronto si potrebbero evitare anche per scongiurare il rischio di danni alla reputazione ed all’immagine dell’impresa. Anche per Enzo Pennestrì – titolare della Nuova Cremeria Sottozero e delegato Fipe provinciale – non è il momento della polemica ma di rilanciare con ancora più energia. “La nostra grande passione è il gelato – dichiara Pennestrì. Siamo abituati al fatto che si parli di noi per le nostre coppe, per la torta setteveli, per l’abbondanza degli aperitivi. Siamo meno abituati a vedere associato il nostro nome a vicende burocratiche, a polemiche. Oggi è tutto chiarito e risolto. Il gazebo della Nuova Cremeria Sottozero, rinnovato nello stile e ancora più accogliente è pronto ad ospitare tutti: giovani coppie, scolaresche in gita, vecchi amici. La nostra grande passione è il gelato. Ed oggi a Reggio è una giornata bellissima; il gazebo è aperto e noi vi aspettiamo”.

