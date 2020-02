Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia: “stucchevoli le dichiarazioni dell’Assessore Neri e offensive dell’intelligenza dei reggini”

13 Febbraio 2020 17:02

“Appaiono stucchevoli le dichiarazioni dell’Assessore Neri e offensive dell’intelligenza dei reggini. Dichiarazioni da pura campagna elettorale, che appaiono difficilmente compatibili con quelle rilasciate dal sindaco Falcomatà in merito ad un possibile dissesto finanziario”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio Mary Caracciolo, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano. “L’Assessore Neri – prosegue la nota- esulta per l’aggiornamento del fabbisogno del personale, dimenticando di raccontare ai cittadini reggini che trattasi di una delibera similare a quella già approvata lo scorso dicembre che nei fatti nulla ha portato. Dimentica l’Assessore Neri di evidenziare che il piano è subordinato all’approvazione da parte del COSFEL, di raccontare ai cittadini che questa Amministrazione comunale non ha sinora dato seguito ai proclami annunciati a mezzo stampa. È mai ragionevole pensare che dia seguito a tali proclami a pochi mesi dalle votazioni proprio quando occorre interrompere gli atti e i programmi di pianificazione futura? Basta guardare il settore dei rifiuti gestito proprio dal medesimo assessore per avere risposta in merito al pressappochismo di questa Amministrazione. Eppure il comune necessita di nuovi innesti organici, necessita di un aumento di ore gli ex LSU/LPu. Occorre ridare la giusta dignità a lavoratori del nostro Comune, che nonostante il Grande lavoro quotidiano sono stati bistrattati da questa Amministrazione”, conclude la nota.

