Reggio Calabria, Università per stranieri “Dante Alighieri”. Falcomatà: “buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore”

5 Febbraio 2020 17:35

Falcomatà: “l’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, prosegue nel suo prezioso percorso d’alta formazione nel segno dell’eccellenza: buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore, professor Antonino Zumbo”

“L’Unistrada, l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, prosegue nel suo prezioso percorso d’alta formazione nel segno dell’eccellenza: buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore, professor Antonino Zumbo”. Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà accompagna con queste parole il formale “passaggio del testimone” tra il neorettore dell’“Alighieri” Zumbo – già prorettore e ordinario di Filologia classica dell’Unistrada – e l’uscente, professor Salvatore Berlingò. Infatti dispiega i suoi effetti da lunedì 3 febbraio l’elezione del nuovo Rettore, sancita all’unanimità il 31 ottobre scorso: ieri la cerimonia d’insediamento, tenutasi a Palazzo Alvaro.

“Gli oltre vent’anni del professor Berlingò alla guida dell’Università per stranieri – osserva ancòra il sindaco metropolitano – hanno contribuito a piazzare potenti riflettori su Reggio Calabria, il suo territorio e le sue strepitose potenzialità, anche per il suo essere oggettivamente un insostituibile crocevia geografico, logistico e culturale dell’intera Europa, con la bussola saldamente orientata sul Mediterraneo. In questo senso, Salvatore Berlingò ha fatto sì che in questi anni l’“Alighieri” si distinguesse non soltanto per il rigore nella ricerca e nell’alta formazione erogata, ma anche per un’attenzione davvero peculiare alle popolazioni, alle tradizioni e alle culture ‘altre’ che oggi, nel nostro mondo globalizzato, è pilastro di un percorso fortunatamente irreversibile. Al nuovo Rettore, professor Zumbo, i miei auspici più calorosi – così Falcomatà – di dispiegare la propria azione continuando in questo solco, serbando un occhio di riguardo per le sinergie con le altre Istituzioni e per le positive ricadute sul territorio della formidabile azione formativa che, sono certo, l’Università per stranieri “Dante Alighieri” continuerà a svolgere brillantemente”.

