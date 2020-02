Nasce Reggio Calabria export: la vetrina delle imprese esportatrici della Città Metropolitana

13 Febbraio 2020 18:24

Reggio Calabria: si è svolto nel pomeriggio l’evento di presentazione della Vetrina per l’export, lo strumento di promozione sui mercati esteri delle imprese della Città Metropolitana

Si è svolto nel pomeriggio l’evento di presentazione della Vetrina per l’export, lo strumento di promozione sui mercati esteri delle imprese della Città Metropolitana, realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con il supporto tecnico di SiCamera scrl, società in house del sistema camerale. Come evidenziato dal Presidente della Camera Antonino Tramontana nell’intervento che ha dato avvio all’evento di presentazione, “la Vetrina per l’export è un ulteriore tassello nel percorso intrapreso dall’Ente camerale a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese reggine di tutti i settori economici. Il nostro impegno è orientato non solo verso le imprese che già esportano e che vogliono affacciarsi su nuovi mercati internazionali, ma soprattutto verso le imprese matricola, che non hanno mai esportato i propri prodotti e servizi, ne hanno le potenzialità e quindi vanno maggiormente supportate nell’avvio del processo di internazionalizzazione”.

Gli aspetti tecnico-operativi e l e modalità di adesione al sito-vetrina www.reggiocalabriaexport.it sono state illustrate nel dettaglio da Andrea Fiacchi di SiCamera. Il sito, in italiano e in inglese, consente alle imprese di presentare direttamente ai potenziali partner commerciali internazionali i propri prodotti e servizi, anche con l’utilizzo di immagini e video aziendali. Accedendo dal proprio account personale, le imprese possono gestire da remoto ed in autonomia l’inserimento delle informazioni relative a settore di attività, tipologie di prodotto, area di localizzazione e mercati esteri in cui le imprese già operano o sono interessate ad operare, e ulteriori informazioni qualificanti come le certificazioni aziendali o di prodotto, le piattaforme di e-commerce, l’adesione a reti o aggregazioni di imprese. A conclusione dell’iniziativa, Giulia Megna Responsabile del Servizio Competività delle imprese e del territorio della Camera, ha presentato le attività che saranno realizzate nel corso dell’anno a favore dell’internazionalizzazione delle imprese reggine, tra le quali i progetti (Easy Export, Sostegno Export Italia e Chamber mentoring) di accompagnamento ed assistenza personalizzata alle imprese; i servizi in materia di certificazione ed origine delle merci; l’assistenza in materia di etichettatura, tutela proprietà industriale e normativa tecnica erogata dall’Azienda Speciale In.Form.A.

Valuta questo articolo