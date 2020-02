12 Febbraio 2020 13:24

La Camera di Commercio di Reggio Calabria presenta “la vetrina per l’export: un’opportunita’ per le imprese della Città Metropolitana”

La Vetrina per l’export è lo strumento di promozione a livello internazionale che la Camera di commercio di Reggio Calabria ha realizzato per dare visibilità alle imprese della Città Metropolitana che esportano o che sono interessate ad avviare processi di internazionalizzazione. Il sito-vetrina, in italiano e in inglese, dà l’opportunità alle imprese reggine di presentare direttamente ai potenziali partner commerciali internazionali i propri prodotti e servizi, anche con l’utilizzo di immagini e video aziendali. Gli aspetti tecnico-operativi del sito e le modalità di adesione da parte delle imprese saranno illustrati nel dettaglio nel corso dell’evento di presentazione che si terrà giovedì 13 febbraio p.v. alle ore 14.30 presso il Salone camerale secondo il seguente programma:

Ore 14.30 – Saluti e introduzione all’iniziativa

Antonino Tramontana – Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

Ore 14.45 – Presentazione del sito web: aspetti tecnico-operativi e modalità di adesione

Andrea Fiacchi – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. di Roma

Ore 16.30 – I servizi camerali per l’internazionalizzazione

Giulia Megna – Camera di commercio di Reggio Calabria

Valuta questo articolo