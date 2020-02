A Reggio Calabria un evento dedicato al culto del tè

14 Febbraio 2020 12:35

Reggio Calabria, da Scopelliti 1887 l’emozionante evento dedicato al culto del tè

Dalle sale esclusive del Ritz di Londra, sino a Scopelliti 1887 di Reggio Calabria, il culto del tè degustato in preziose porcellane.

Difatti, nel cuore di Londra, da oltre cento anni all’interno del Ritz – uno tra gli hotel più prestigiosi al mondo – si rinnova il tradizionale appuntamento pomeridiano delle cinque con il tè. Oltre ad essere tra le strutture più eleganti d’Inghilterra, il Ritz è storicamente simbolo dell’emancipazione femminile, poiché fu il primo hotel dove fu permesso al pubblico femminile di poter sorseggiare il tè senza la compagnia degli uomini. Prendere il tè all’interno di una cornice raffinata e lussuosa, come lo è la sala Palm Court dell’Hotel, non rappresenta semplicemente la tradizione originaria del periodo edoardiano, ma racconta molto di più. Tra preziose porcellane, melodie da pianoforte e arredi in stile Luigi XVI, nessun inglese rinuncerebbe a un’esperienza così unica. Per godere a pieno di un momento esclusivo non è necessario partire per Londra, poiché anche a Reggio Calabria, nell’elegante showroom di Scopelliti 1887 è possibile, da oggi, prendere parte a un evento dedicato al tè e alle preziose porcellane pronte ad ospitare questa bevanda. Infatti, sarà possibile scegliere liberamente tra centinaia di tazze quella dalle caratteristiche più affini alla propria personalità, al proprio stile, al proprio gusto.

Lo storico negozio sito al centro della città, continua a stupire grazie ad iniziative culturali come questa dedicata al rituale pomeridiano del tè, ispirato ai salotti inglesi della duchessa di Bedford che, per combattere l’abbiocco pomeridiano, era solita bere una tazza di tè con pane morbido e torta ogni pomeriggio, dando vita a quel momento che oggi fa parte del nostro quotidiano. Scopelliti 1887 prosegue nella costante ricerca di raffinatezza ed eleganza, oltre il piacere di diffondere – soprattutto tra i giovani – il culto del tè rendendogli omaggio attraverso una particolare degustazione in attraenti e importanti porcellane, le quali conferiscono al rituale e al tè stesso un’altra suggestione.

Da oggi, infatti, sarà possibile accomodarsi gratuitamente presso lo showroom Scopelliti 1887 nella sala delle porcellane, tra le luci dei cristalli, per prendere parte a un emozionante viaggio attraverso illustrazioni dipinte a mano di mete lontane d’Oriente dal quale tutto è nato. – L’evento si tiene in via Fata Morgana, Reggio Calabria dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 19:00.

Per info 0965-24154 WhatsApp: +39 391 345 6441

